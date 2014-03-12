《全球汇市》澳元和兰特承压，市场担忧中国经济放缓

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
“中国经济看来正在放缓，俄罗斯股价大跌，经济似乎面临压力。这可能让新兴经济进一步放慢脚步，”东京新生银行外汇经理Takako Masai表示。
“目前全球经济的确存在隐忧，就算部分短线人士可能认为乌克兰危机冲击将会逐渐消退，”她补充道。
新西兰元兑美元 持稳于0.8469美元，投资人不愿抛售新西兰元，因市场普遍预期新西兰央行周四将升息。
路透调查显示，新西兰央行本周料将升息，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划，成为带头收紧政策的发达国家央行。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3847 1.3859 -0.09 +0.74 1.3745
美元/日圆 102.83 103.00 -0.17 -2.35 105.30
欧元/日圆 142.42 142.76 -0.24 -1.53 144.63
美元/瑞郎 0.8778 0.8782 -0.05 -1.68 0.8928
英镑/美元 1.6609 1.6615 -0.04 +0.32 1.6556
美元/加元 1.1111 1.1103 +0.07 +4.62 1.0620
澳元/美元 0.8947 0.8972 -0.28 +0.38 0.8913
新西兰元/美元 0.8468 0.8469 -0.01 +3.19 0.8206
欧元/瑞郎 1.2158 1.2172 -0.12 -0.92 1.2271
欧元/英镑 0.8338 0.8340 -0.02 +0.49 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8475 8.8330 +0.16 +0.00 8.8474
美元/挪威克朗 5.9702 5.9576 +0.21 -1.58 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 田建华/王洋/杜明霞/石冠兰/张明钧/高琦/蔡美珍)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)