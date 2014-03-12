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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:15 BJT

《全球汇市》澳元和兰特承压，市场担忧中国经济放缓

“中国经济看来正在放缓，俄罗斯股价大跌，经济似乎面临压力。这可能让新兴经济进一步放慢脚步，”东京新生银行外汇经理Takako Masai表示。

“目前全球经济的确存在隐忧，就算部分短线人士可能认为乌克兰危机冲击将会逐渐消退，”她补充道。

新西兰元兑美元 持稳于0.8469美元，投资人不愿抛售新西兰元，因市场普遍预期新西兰央行周四将升息。

路透调查显示，新西兰央行本周料将升息，并至少为未来两年进行一系列升息做出规划，成为带头收紧政策的发达国家央行。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3847 1.3859 -0.09 +0.74 1.3745

美元/日圆 102.83 103.00 -0.17 -2.35 105.30

欧元/日圆 142.42 142.76 -0.24 -1.53 144.63

美元/瑞郎 0.8778 0.8782 -0.05 -1.68 0.8928

英镑/美元 1.6609 1.6615 -0.04 +0.32 1.6556

美元/加元 1.1111 1.1103 +0.07 +4.62 1.0620

澳元/美元 0.8947 0.8972 -0.28 +0.38 0.8913

新西兰元/美元 0.8468 0.8469 -0.01 +3.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2158 1.2172 -0.12 -0.92 1.2271

欧元/英镑 0.8338 0.8340 -0.02 +0.49 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8475 8.8330 +0.16 +0.00 8.8474

美元/挪威克朗 5.9702 5.9576 +0.21 -1.58 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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