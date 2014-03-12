企业结盟：渣打与保诚延长及扩大于银保产品分销上战略合作，为期15年

路透香港3月12日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周三称，与英国保诚 订立一份新协议，以延长及扩大双方于全亚洲的银保产品分销战略合作。

渣打于香港联交所的声明称，新协议为期15年，覆盖11个市场，并将于2014年7月1日生效。

根据新协议的条款，保诚的多种寿险产品将透过渣打遍布于9个市场（香港、新加坡、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度及台湾）的分行，在各个国家和地区的适用规例下进行独家分销。

在中国及韩国，渣打将优先分销保诚的寿险产品。

亚洲的人寿保险市场浸透率相对较低，因而成为业界兵家必争之地。去年底亚洲主要保险商--友邦保险 与美国花旗银行 达成长期独家银保合作协议，将覆盖亚太区11个市场。

渣打与保诚此前已合作15年，保诚集团执行总裁Tidjane Thiam称，双方共同建立的业务取得显着增长，过去十年的销售额年复合增长率达19%。

为进一步加深战略合作关系，保诚及渣打亦已达成协议，以在现有独家安排及规例规限下，于适当时在亚洲及非洲其他地区探索其他合作机会。

渣打行政总裁Peter Sands说，“我们的愿景是在增加及保护客户财富方面成为公认的领导者，具体目标是在2020年前将我们的管理资产增加一倍至3,000亿美元。”（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)