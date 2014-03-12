中国期货：原油期货将纳入夜盘，今年力争推出商品期权--上期所理事长

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透北京3月12日 - 上海期货交易所理事长杨迈军周三表示，拟推出的“中国版”原油期货也将纳入夜盘交易；此外，商品期权和有色金属指数期货等新品种也在积极筹备中，力争最早今年推出。
他在两会期间的记者会上表示，上期所去年推出夜盘交易时就考虑到了原油，要让全球交易石油的这些交易商来参与交易，就一定要在交易时段上提供便利。
“原油品种肯定是一个国际化的品种，所以它肯定是要夜盘交易的，”他表示。
上期所去年7月率先在国内推出黄金和白银期货的连续交易，将交易时间从白天延伸至夜间的欧美市场活跃时段。
杨迈军指出，作为原油期货的交易平台，上海国际能源交易中心正在积极设计和拟定各种规则细则，相关准备工作已比较成熟。
“到一定的时候，等相关各方面的政策比较明朗以后，我们就会向市场公布，同时也要征求市场的意见，现在正在这个过程当中。”他表示。
杨迈军上周在接受记者采访时表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实，力争在今年内推出。
在谈到拟上市的新品种时，杨迈军表示，上期所希望今年或明年上市锡和镍的期货，并将其加入到有色金属指数系列中，同时争取2014年推出有色指数的期货。此外，商品期权的准备工作也已比较成熟，也力争在今年推出。(完)
浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 张晓翀；撰写 丁琦；审校 张喜良)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)