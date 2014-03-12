《中国企业债发行日程表》--3月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广西农垦集团 7 7 3/17簿记建档 上限8.30% AA 3/18-3/20 西南证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海陆家 10 5 3/10簿记建档 5.98% AAA 3/11-3/13 海通证券 嘴集团 (第3/4/5年末每年偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 廊坊开发区 10 7 3/7簿记建档 7.95% AA 3/10-3/14 华融证券 建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安开发控股 13 7 3/7簿记建档 7.30% AA 3/10-3/14 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 5 3/10簿记建档 7.31% AA 3/11-3/14 新时代证券 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) ========================================================================================= 国家电网 50 5 3/12簿记建档 5.4%-5.9% AAA 3/13-3/14 中金公司/英大证券 50 15 5.6%-6.2% 国开证券/光大证券 (两品种间可回拨) 招商证券 ========================================================================================= 青岛城阳 14 7 3/7簿记建档 7.09% AA+ 3/10-3/15 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 中投证券 ========================================================================================= 湖南高新 4.1 7 3/11簿记建档 8.50% AA 3/12-3/18 财富证券 创业投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 阜阳城投 8 7 3/12簿记建档 *7.60% AA 3/13-3/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津房地产 10 7 3/12簿记建档 上限8.80% AA- 3/13-3/19 民族证券 信托集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)