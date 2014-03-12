《中国企业债发行日程表》--3月12日

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广西农垦集团 7 7 3/17簿记建档 上限8.30% AA 3/18-3/20 西南证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海陆家 10 5 3/10簿记建档 5.98% AAA 3/11-3/13 海通证券 嘴集团 (第3/4/5年末每年偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 廊坊开发区 10 7 3/7簿记建档 7.95% AA 3/10-3/14 华融证券 建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安开发控股 13 7 3/7簿记建档 7.30% AA 3/10-3/14 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 5 3/10簿记建档 7.31% AA 3/11-3/14 新时代证券 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) ========================================================================================= 国家电网 50 5 3/12簿记建档 5.4%-5.9% AAA 3/13-3/14 中金公司/英大证券 50 15 5.6%-6.2% 国开证券/光大证券 (两品种间可回拨) 招商证券 ========================================================================================= 青岛城阳 14 7 3/7簿记建档 7.09% AA+ 3/10-3/15 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 中投证券 ========================================================================================= 湖南高新 4.1 7 3/11簿记建档 8.50% AA 3/12-3/18 财富证券 创业投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 阜阳城投 8 7 3/12簿记建档 *7.60% AA 3/13-3/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津房地产 10 7 3/12簿记建档 上限8.80% AA- 3/13-3/19 民族证券 信托集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)