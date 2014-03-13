专栏节选 :中国的网路金融开始崛起，长期持有金融股的请小心--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 长期投资金融股的朋友们，最近中国两会召开期间，中国银行业者强力要求中央限制网路金融产业的发展，但没有得到正面回应，反而碰到软钉子，人行行长周小川明确宣示：网路金融的发展是一个新事物，金融业的政策是鼓励科技应用，政府不会取缔余额宝，周小川的正面回应，也揭示了中国网路金融产业崛起的开端。

余额宝是阿里巴巴旗下第三方支付平台「支付宝」专为投资理财推出的网路新产品，因为投资门槛低，回报率高，且远远高于银行定存，于是快速吸引民间资金。短短半年之间，吸引逾八一○○万户，吸金达五千亿元人民币（以下同），跟着余额宝起来的天弘基金，也从没没无闻的二线基金公司，一跃为中国第二大基金公司。

**中国网路理财掀起一场新革命**

「余额宝」快速崛起，也掀开了一场网路理财大战，最积极迎战的是腾讯，腾讯利用微信平台成立「微信＋理财通」，全面拓展网路理财平台。第一个是网上理财，腾讯利用微信平台销售理财产品，成立网上理财超市，并建立专属页面；第二个是成立网路券商，为国金证券合作成立网上平台，推出手机端自选股，在网路平台的交易费用降到只有○．○二％；三是举办网上高端的投资活动，并且举办投资讲座。

但最受瞩目的是腾讯与银河证券推出「定投宝」基金服务，成立网上基金销售平台；同时腾讯再与二十六家券商合作，并与中信指数公司合作推出「中证腾安价值一○○指数」，成立互联网股票型指数基金。

这场网路金流大战，从阿里巴巴的余额宝开始，腾讯全面跟进对打，中国的银行业、保险公司、证券公司、投资基金公司，到指数服务公司全都被动员进去，中国网路理财也掀起一场前所未见的新革命。

网路金融风起云涌，对中国金融产业的冲击是显而易见的，大型民企的复星集团董事长郭广昌坦言，马云领军的余额宝至少已让银行少赚二五○亿元人民币，余额宝对银行的「杀伤力」有多大，郭广昌现身说法表示：「几千元的存款，以前放在银行里，只能是活期存款，利率是○．三五％，但是现在可以放在余额宝，余额宝给大家的利率是六％左右，中间相差超过五％，五％乘以五○○○亿元的规模，就是二五○亿元左右。」换句话说，这二五○亿元人民币原本属于银行的钱，如今透过余额宝分享给投资人。

若以郭广昌所说的余额宝影响银行获利二五○亿元，这对一年赚千亿元的中国四大银行，不过是区区一个小数字，但是星星之火可燎原，网路金融正带出一个新产业模式。

**中国的银行股惨烈调整**

于是郭广昌所说的二五○亿元，其实过去几年已经默默给中国的银行业带来压力。第一个最显着的是中国的银行业获利仍在创新高，但是本益比却愈来愈低，股价也愈来愈难使力。从中国股市来看，二○一三年中国上证下跌六．七四％，这其中金融分类指数跌幅逾一一％，地产分类指数跌幅逾九％，虽然ＩＴ分类指数大涨逾六五％，但仍无力扭转上证指数的跌势；原因是中国的银行股都在上证挂牌上市，而过去这一年多来，中国银行股的调整只能以「惨烈」两个字来形容。

例如全中国最大的银行--工商银行，获利好得不得了，从金融海啸的○八年算起，那一年工商银行净利八二二．五四亿元，○九年变成一一一二．二六亿元，到一二年已上升到二三八五．三一亿元，ＥＰＳ（每股税后纯益）是○．六八元。一三年前三季，工银净利二○五七．七一亿元，一三年净利可能在二七○○亿元左右，ＥＰＳ可达○．七一元。如果把工商银行从○八年以来获利加总，六年间净利总和是九三三二亿元，恐怕是全世界最会赚钱的银行了。

但是，过去一年来，工商银行Ａ股却从四．五三元跌到三．二元，工商银行获利耀眼，股价却跌了三成。若以工商银行○．七元左右的ＥＰＳ，本益比只剩下四．五倍，这已是超低本益比水准了；而这个现象不只是工商银行如此，全中国的银行股都是。

例如中国建设银行去年前三季净利一七六四．八亿元，ＥＰＳ○．七一元，全年净利可达二三○○亿元，ＥＰＳ约○．九四元，但股价也从五．一九元跌到三．七六元，股价也跌了二七．五％，目前的本益比只有四倍。中国银行去年前三季赚一二○二．一亿元，ＥＰＳ○．四三元，全年ＥＰＳ约○．五七元，但股价仍从三．二元跌到二．四五元，下跌二四．八％，本益比也只有四．二五倍。

其实上证不涨，核心是银行股使不上力，中国几家具代表性的银行，如中国农业银行从四．四四元跌到二．九四元，交通银行从五．六八元跌到三．六二元，兴业银行从二十一．四八元跌到八．六一元，光大银行从三．八元跌到二．三五元，招商银行从十九．六元跌到九．四一元，浦发银行从二十四．五八元跌到七．一元，民生银行从十一．九一元跌到六．九元，银行股杀到四倍左右的本益比，股价仍在破新低。

另一个更可怕的寿险股获利已扭转颓势，像中国人寿在一○年创下三三八．一一亿元的净利，一二年全年净利只有一一二．七亿元，但去年前三季净利已达二三八．八八亿元，比前一年倍增，但是前三季ＥＰＳ达○．八四元的中国人寿，股价仍从二十二．七元跌到十二．八八元，以中国人寿全年ＥＰＳ约一．二元左右的水准，目前本益比只有十倍左右，平安保险、中国太保情况也是如此。

**银行、寿险、证券 股价陷历史低档**

另一个是证券业。大多数证券业都面临网路金流冲击，中信证券去年前三季净利三十六．九六亿元，ＥＰＳ○．三四元，股价仍从十五．九七元跌到九．二九元。海通证券去年前三季净利三十六．九亿元，ＥＰＳ○．三九元，股价也从十三．六九元跌到八．八一元，证券股大多跌到历史低价区。

从银行、寿险到证券，股价全都陷入历史低档区，这两天中国股市大跌，外资频呼「恐怖」，关键是银行、寿险股跌跌不休，上证指数甚至跌破二○○○点关卡，这样的跌势会令人不安。因为银行的本益比都已跌到四倍，仍止不了跌势，那么背后恐怕意味了中国地产、金融调整恐怕还会更加激烈。

从中国网路金融崛起来看，习近平、李克强的新领导班子，有意以新比旧，以崛起的网路力量来替代过去官商勾结的旧体制。中国的银行业表面获利亮眼，但那是靠特权垄断利益而来的，如果把官僚保护伞拿掉，中国的旧金融体系还能不能保有高获利，恐怕是个问号。现在习李政权向旧体制、旧势力如薄熙来、周永康开刀，似乎有意让网路金融崛起的新势力，来逐渐取代过去靠特权起来的旧势力。

这可从习近平、李克强近日来走访马化腾、马云看出端倪，连在美国上市的百度李彦宏，也有意让百度班师回朝，到中国或香港上市，李彦宏还表示，要让百度申请设银行。从这个态势来看，网路金融领军中国的趋势可能逐渐确立。

那么旧有的金融体制可能要面临中国快速发展三十几年后的呆帐洗礼，目前从中国房地产大涨留下的问题，到影子银行，省市政府欠下的庞大债务，恐怕都要逐步面对。中国银行股跌到四倍本益比，股价仍无法止跌，代表了背后潜在高额逾放的问题。至少在九○年代，台湾银行业打销二兆元新台币呆帐的阵痛期，中国的金融业恐怕都得面对。

中国的银行业正进入新旧交替期，旧有的金融体制正面临网路金流严厉挑战。就像郭广昌所说，余额宝对中国银行业影响是二五○亿元，这个二五○亿元看似一个小数字，但这个小数字可能会变很大，这才是中国银行股股价持续探底最核心的问题。

**不再追求大者恒大的绝对竞争力**

在这种情况下，台湾的投资人面对中国剧变的金融产业，必须要有更多新的思惟。第一个迷思是服贸协议通过后，台湾的金融股会大涨，这恐怕只是旧思惟，从九○年代以来，台湾的金融业一直积极争取要西进，最具代表性的是证券业，但是众多证券业在中国蹲点二十几年，却始终拿不到一张执照，现在即使证券业开放，中国证券业已杀成红海，台湾的证券业前进中国，恐怕只是去赔钱而已，要想在中国红海中脱颖而出，谈何容易。

银行业也是如此，一方面是中国的银行业盛极而衰，获利可能开始反转向下。另一个是中国金融体系正闹钱荒，台湾的银行业好不容易打呆帐打了二十年，才总算把经营体质弄乾净，如今若把中国呆帐风险背进来，这可能不是利多，而是利空。

另一方面，中国银行股本益比只剩下四至五倍，台湾的银行股西进，若与中国银行股比价，以目前十五至二十倍的本益比，说不定因为西进，而让本益比腰斩减半，因此，服贸协议若过，台湾的银行股可能与中国银行股比价，而出现另一轮跌势。

第二个迷思是财政部大梦初醒，现在才想要让银行公公并，让银行去打「亚洲杯」。其实金融产业兴起的是创新机制，不再是追求大者恒大的绝对竞争力。若要比大，工商银行一年可赚二七○○亿元，建设银行赚二三○○亿元，中国银行赚一六○○亿元，农业银行一年可赚一二○○亿元。单看中国四大银行的获利就知「吓死人」。台湾的银行业不但比不上兴业银行或华夏银行，现在连北京银行、南京银行也拚不过。﹁公公并﹂，不管怎么并，都很难打﹁亚洲杯﹂。

反而是当大家看到腾讯、阿里巴巴、百度往网路金流挤压的时候，台湾应思考松绑第三方支付，增加银行业发展网路金流的商机，而不是陷在旧思惟里，只知道「公公并」。下一个台湾还要更当心的，当阿里巴巴、腾讯的微信支付等网路金融平台杀到台湾，台湾有无招架的能力。

最近，我看到很多投信公司大喊「金融股后市看俏」，很多投信基金操盘人认为三月底金管会可能射出第四箭，政府推出﹁公公并﹂，自由经济示范区启动，服贸协议可能过关，因此，金融股后市看俏，其实这也是危险的旧思惟。

事实上，今年以来，外资积极减码金融股，农历年开红盘第一天，外资减码中信金逾六万张，今年以来，外资持有玉山金从五八．三三％降到五三．八八％，持有元大金也从三六．二％降到三三．七二％，外资对金融股已采取战略性的减码，外资在跑，投信却喊进，形成强烈对比。

其实当大家看到周小川支持网路金流的表态，应该强烈感受中国网路金融将崛起，传统银行或寿险可能面对空前撞击，股价的长空可能才开始。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。