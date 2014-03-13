专栏节选：银行不多，是法规太多--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 最近政府强力释出金融产业政策松绑的讯息，主要是鼓励银行合并，整体而言，这是朝着更开放的方向走，也可望具体改善这个重要产业的体质与展望。

我一向的看法是，台湾的银行不算太多，而是存在太多不合时宜的银行法规。当然，我也同意在当前的情况下，预期这些过多的法规尽速合理化，是不切实际的想法，因此，银行整并绝对是正确的作法。

减少银行家数以缓和竞争压力，可望提高获利能力。也有人推测，政府启动银行整并背后说不出口的原因，与两岸服贸协议即将实施有关──中国更大规模的银行即将进入台湾。

台湾的银行向来是政府经济和产业政策的重要工具，但是过度分散的银行业，如何与庞大的中国同业竞争？未来重要的产业或货币政策，是否会由北京拍板？这样的隐忧，迫使我们不得不先行整并，并发展出具亚洲区域竞争力、规模较大的台湾银行。

然而，我们必须思考政策所带来的非预期结果，才不致事后懊悔。过去的经验告诉我们，政策性贷款几乎无可避免地带来大型放款危机。我们已看到以千亿计的放款，押在ＤＲＡＭ与面板产业的后果。不过因为主要债权集中在公股银行，民营银行大多躲过这场风暴。但是，如果是更少数、规模更大的公股银行踩到地雷呢？ 一旦这些银行巨兽面临必须紧急筹资时，又会如何？

一般国际机构法人不喜欢投资政府掌控的公司，不论是哪个产业，因为公司的决策是基于政府政策，而非以股东利益为出发点。政府照顾广大民众的利益是好事，但在商言商，投资者只在乎投资绩效的良窳。换句话说，台湾政府如果希望创造一个规模极大的政府银行，最好要有心理准备，在时局欠佳时，必须准备大笔资金进行资本重建，因为民间投资人不会再掏钱出来挹注政策放款。

所幸还有其他方法可以减缓，甚至避开这样的风险。首先，引进更具弹性的商品。不过，目前新金融商品得由委员会审查，而委员会的成员包括竞争对手的高阶主管；没有一家银行愿意将真正创新的产品送审，以免将竞争优势白白泄漏给对手。其次，在考虑合并的同时，同时考虑民营化。台湾的银行会听台湾政府的话，不论谁是董事长或执行长，政府拥有最终控制权。但民营化可增加弹性、创新，并争取国际资本的投入。

最后，允许市场改革，让台湾的公司建立银行以外的融资管道，一旦中国的银行掌控了台湾的银行产业，冲击也不致太大。当台湾逐步成为中国的金融中心，要壮大成亚洲区域金融中心的长期目标，就没有我们想像的那么遥远了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。