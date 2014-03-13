中国公开市场：今日进行1,000亿元28天正回购，本周净回笼400亿

路透上海3月13日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净回笼资金400亿元。

面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，央行公开市场周二亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限，以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

据路透计算，本周公开市场将有1,600亿元的正回购到期，无央票到期；其中周二到期1,000亿，周四到期600亿。

上周央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减至700亿元，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)

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