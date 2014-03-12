路透基点：上海实业控股委托10家银行安排40亿港元再融资--RLPC

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港红筹股企业--上海实业控股为附属公司SIHL Finance Ltd再融资的40亿港元贷款，已委托10家银行安排。
这10家牵头行兼簿记行(MLAB)为中国农业银行、中银香港、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、法国巴黎银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行及大华银行。
牵头行刚刚展开一般银团阶段。贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。
邀请参贷价码如下：
承贷3亿港元的银行，取得牵头行头衔，综合收益为170个基点，三年期部分获75个基点费用，五年期部分获125个基点费用；
承贷2-2.9亿港元者，获得主办行头衔，综合收益为165基点，两部份费用分别为60个基点及100个基点；
承贷1-1.9亿港元者，获得安排行头衔，综合收益为160基点，两部份费用分别为45个基点及75个基点。
借款方先前向10家MLAB邀请参贷的价码为：承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。
一般银团的回覆期限为4月2日。
先前已报导，所筹款项将用于为2010年11月的一笔52亿港元贷款进行再融资。该交易分为两笔26亿港元贷款，分别于今年5月和2015年11月到期。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)