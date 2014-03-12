路透基点：上海实业控股委托10家银行安排40亿港元再融资--RLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港红筹股企业--上海实业控股为附属公司SIHL Finance Ltd再融资的40亿港元贷款，已委托10家银行安排。

这10家牵头行兼簿记行(MLAB)为中国农业银行、中银香港、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、法国巴黎银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行及大华银行。

牵头行刚刚展开一般银团阶段。贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。

邀请参贷价码如下：

承贷3亿港元的银行，取得牵头行头衔，综合收益为170个基点，三年期部分获75个基点费用，五年期部分获125个基点费用；

承贷2-2.9亿港元者，获得主办行头衔，综合收益为165基点，两部份费用分别为60个基点及100个基点；

承贷1-1.9亿港元者，获得安排行头衔，综合收益为160基点，两部份费用分别为45个基点及75个基点。

借款方先前向10家MLAB邀请参贷的价码为：承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。

一般银团的回覆期限为4月2日。