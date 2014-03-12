CNH动态：人民币即期一度跌至九个月低位，中国信用债违约忧虑上升

路透香港3月12日 - 人民币兑美元中间价周三连续三日挂低，亦带动离岸人民币即期汇价 一路走低，市场对中国近期信用风险疑虑升温至人民币卖盘勇多，致人民币即期一度跌至近九个月低位，一年期NDF则创六个月低点。

“主要是受到超日债券违约和可能被终止上市的消息影响，加上昨天伦敦时间CNH就跌了很多。”一位中资行交易员称。

近期中国信用风险疑虑升温并备受关注。天威保变电气 周三公告，其11天威债被上证所取消回购质押券资格，与天威同行业的中国首单实质违约主角--超日太阳能 亦公告称，若连续三年亏损经审计最终确认，其2011年公司债券 可能被终止上市，股票则可能被暂停上市。

人民币中间价周三下调0.03%，报6.1343，仍为去年12月3日以来最弱。

有交易员亦表示，近期市场方向不明，离岸行情基本跟随在岸中间价和即期在走，因外界越加担心中国信贷相关违约频出，从而引起人民币的抛售。

离岸人民币 本地时间午间2:55时，一度触到6.1500，创去年6月27日来的低点。截止发稿的5:22分，报6.1458，上日尾盘约在6.1415，盘中区间在6.1375-6.1500；境内外价差由上交易日同一时间近负80个点子已转成正8个点子，离岸跌势强于在岸。

“1年期NDF今天一度跌的更厉害，午盘一度跌到6.2150，看到一些远期对远期掉期交易获利了结。”另一位中资行交易员称。

市场亦关注离岸人民币即期是否会跌破6.1500处的期权障碍，因若突破6.15，将引发新一轮期权产品出脱风险。

下午5:31时，人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.2070/6.2105，较昨日跌0.27%。午盘一度跌至6.2150，为去年9月12日以来的新低，后有所反弹。

人民币兑美元即期 周三收盘续跌至6.1450，日内波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动。

中国周四将公布固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值数据。

全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘持坚，澳元和其他与商品市场关联密切的货币周三走势困顿，因担心中国经济状况以及俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势。 。（完）

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