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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 18:29 BJT

马航事件：马国军方称，失联客机最后雷达位置可能在西海岸附近

路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚空军司令Rodzali Daud周三称，军方雷达在马六甲海峡北部一地区追踪到可能是马航失踪客机的信号，该地区距离失联客机从空管屏幕消失的地方有数百英里远。

Rodzali Daud在记者会上称，上述雷达信号时间是当地周六凌晨2:15，当时该客机已从空管屏幕上消失约45分钟。

他称，雷达追踪显示这个位置在马来西亚西海岸槟榔屿西北200英里处。

但他强调，该信息还有待证实。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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