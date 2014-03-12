马航事件：马国军方称，失联客机最后雷达位置可能在西海岸附近

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚空军司令Rodzali Daud周三称，军方雷达在马六甲海峡北部一地区追踪到可能是马航失踪客机的信号，该地区距离失联客机从空管屏幕消失的地方有数百英里远。
Rodzali Daud在记者会上称，上述雷达信号时间是当地周六凌晨2:15，当时该客机已从空管屏幕上消失约45分钟。
他称，雷达追踪显示这个位置在马来西亚西海岸槟榔屿西北200英里处。
但他强调，该信息还有待证实。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。