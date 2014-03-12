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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:50 BJT

德国经济：外贸协会称若乌克兰问题引发贸易冲突，将打击进出口表现

路透柏林3月12日 - 德国外贸协会周三表示，乌克兰危机若引发德国和俄罗斯之间的贸易冲突，将对德国构成打击，但对于俄罗斯则是致命威胁。

外贸协会在声明中称，“总而言之，我们对于与全球大部分地区的外贸业务感到乐观，不过与俄罗斯并非如此。”

德国外贸协会还称预计今年出口增长3%，进口增长2%，不过补充说道若克里米亚危机升级，这样的预估就是“废纸一张。”(完)
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