《汇市简讯》新西兰央行料将升息，可能上演利多出尽行情？

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0937GMT -
* 新西兰央行宣布利率决定后，新西兰元多仓有可能遭遇获利了结
* 央行若升息25基点至2.75%将符合预期，利率决定将于2000GMT时出炉
* 三年前基督城地震后，新西兰央行降息50基点至2.5%，之后一直持于2.5%
* 新西兰元贸易加权指数周二涨至29年高位后，市场等待新西兰央行发表对本币的看法
* 新西兰元/美元3月7日创下0.8523的五个月高位，周二高点在0.8507 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)