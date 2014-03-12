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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:50 BJT

《汇市简讯》新西兰央行料将升息，可能上演利多出尽行情？

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* 新西兰央行宣布利率决定后，新西兰元多仓有可能遭遇获利了结

* 央行若升息25基点至2.75%将符合预期，利率决定将于2000GMT时出炉

* 三年前基督城地震后，新西兰央行降息50基点至2.5%，之后一直持于2.5%

* 新西兰元贸易加权指数周二涨至29年高位后，市场等待新西兰央行发表对本币的看法

* 新西兰元/美元3月7日创下0.8523的五个月高位，周二高点在0.8507 (完)

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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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