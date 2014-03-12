欧元债市：意大利公债收益率上扬，市场观望通膨保值新债发行

美国经济：第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
承销银行对路透旗下IFR表示，意大利计划在10年期欧元通胀保值债券的发行中，抓住来自特定的机构投资者的需求。
周三的标售是意大利近三年来首次发行长期通胀保值债券。一些分析师表示，此次标售应该会受益于对意大利主权债需求的改善，而不是投资者寻求规避通胀。
Bayerische Landesbank首席利率策略师Marius Daheim说：“今天意大利通胀保值债券标售，受关注的并不是通胀预期是高是低，而是看意大利债券的潜在需求如何。”
“应该有来自机构客户的需求，比如说养老基金和保险商。”
意大利10年期公债收益率 最新上涨2个基点至3.42%。西班牙10年期公债收益率 最新走升1.4个基点，报3.34%。
德国10年期公债收益率 下跌3.8个基点至1.60%，因市场担忧中国经济增速和金融业的问题，提振了避险需求。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选