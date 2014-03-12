欧元债市：意大利公债收益率上扬，市场观望通膨保值新债发行

承销银行对路透旗下IFR表示，意大利计划在10年期欧元通胀保值债券的发行中，抓住来自特定的机构投资者的需求。

周三的标售是意大利近三年来首次发行长期通胀保值债券。一些分析师表示，此次标售应该会受益于对意大利主权债需求的改善，而不是投资者寻求规避通胀。

Bayerische Landesbank首席利率策略师Marius Daheim说：“今天意大利通胀保值债券标售，受关注的并不是通胀预期是高是低，而是看意大利债券的潜在需求如何。”

“应该有来自机构客户的需求，比如说养老基金和保险商。”

意大利10年期公债收益率 最新上涨2个基点至3.42%。西班牙10年期公债收益率 最新走升1.4个基点，报3.34%。

德国10年期公债收益率 下跌3.8个基点至1.60%，因市场担忧中国经济增速和金融业的问题，提振了避险需求。(完)

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