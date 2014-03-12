台湾个股：台积电上修第一季营运展望，预估2014年强劲成长

路透台北3月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三上修第一季营运展望，营收预计约1,470亿台币，毛利率预计为47%，而营业利益率则约提高至35%。

台积电财务长暨发言人何丽梅在发布的新闻稿中表示，来自28奈米晶圆需求增加以及客户积极回补库存，因此上修第一季业绩展望，亦为2014年预估的强劲成长揭开序幕。