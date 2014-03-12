台湾个股：台积电上修第一季营运展望，预估2014年强劲成长

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透台北3月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三上修第一季营运展望，营收预计约1,470亿台币，毛利率预计为47%，而营业利益率则约提高至35%。
台积电原预估第一季合并营收1,360-1,380亿台币、毛利率44.5-46.5%、营利率估在32-34%。
台积电财务长暨发言人何丽梅在发布的新闻稿中表示，来自28奈米晶圆需求增加以及客户积极回补库存，因此上修第一季业绩展望，亦为2014年预估的强劲成长揭开序幕。
台积电今日收低0.88%，报113台币；大盘加权股价指数 则是收低0.2%。(完)
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(记者 董永年; 审校 林高丽)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。