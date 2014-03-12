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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 18:11 BJT

台湾个股：台积电上修第一季营运展望，预估2014年强劲成长

路透台北3月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三上修第一季营运展望，营收预计约1,470亿台币，毛利率预计为47%，而营业利益率则约提高至35%。

台积电原预估第一季合并营收1,360-1,380亿台币、毛利率44.5-46.5%、营利率估在32-34%。

台积电财务长暨发言人何丽梅在发布的新闻稿中表示，来自28奈米晶圆需求增加以及客户积极回补库存，因此上修第一季业绩展望，亦为2014年预估的强劲成长揭开序幕。

台积电今日收低0.88%，报113台币；大盘加权股价指数 则是收低0.2%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

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(记者 董永年; 审校 林高丽)
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