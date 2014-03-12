《汇市简讯》澳元下跌或为逢低买入良机

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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0941GMT -
* 澳元/日圆抛盘触发澳元/美元日线一目均衡云区顶端下方的停止单
* 云区顶端在0.8932。澳元/美元55日移动均线切入位在0.8923。3月3日和4日低点分别在0.8891和0.8909
* 自2月初以来，澳元/美元未走出0.89-0.91区间，逢低承接者目前对买入澳元/美元颇有把握
* 矿企和亚洲中长期投资大户曾在0.89区间低端水位进行类似的逢低买入操作
* 明日将公布的重要数据有澳洲就业数据。中国工业生产和零售销售
* 这样的事件风险堪比抛硬币，表明投机客有回补近期空仓的压力
(完)
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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)