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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 18:05 BJT

《汇市简讯》澳元下跌或为逢低买入良机

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* 澳元/日圆抛盘触发澳元/美元日线一目均衡云区顶端下方的停止单

* 云区顶端在0.8932。澳元/美元55日移动均线切入位在0.8923。3月3日和4日低点分别在0.8891和0.8909

* 自2月初以来，澳元/美元未走出0.89-0.91区间，逢低承接者目前对买入澳元/美元颇有把握

* 矿企和亚洲中长期投资大户曾在0.89区间低端水位进行类似的逢低买入操作

* 明日将公布的重要数据有澳洲就业数据。中国工业生产和零售销售

* 这样的事件风险堪比抛硬币，表明投机客有回补近期空仓的压力

(完)

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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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