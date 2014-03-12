更新版 1-香港房地产：政府大埔白石角住宅土地流标，不利政府土地供应达标

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路透香港3月12日 - 香港政府早前招标的新界大埔白石角住宅土地意外“流标”，为三年半以来首见。有测量师表示，这或反映在建筑成本持续上涨下，发展商对楼市后市看法审慎，对楼市气氛以及政府达致土地供应目标将有负面影响。

地政总署周三宣布，决定不接纳竞投新界大埔白石角住宅土地的七份标书，因地价标金未达政府所定的底价。至于另一幅同样于上周五截的位于西贡碧沙路与清水湾道交界的住宅用地，则以1.6亿港元批出予Letrich Property Limited。

韦坚信测量师行董事林晋超表示，白石角土地的地盘质素不错，对是次流标感到意外。

“项目流标未必表示发展商看淡后市，因为发展商在出价时往往考虑多项因素，包括地盘邻近的供应、质素、发展成本等。”他说。

他续称，由于去年下半年以来香港的建筑费上涨较快，加上该地盘附近未来亦会有新的土地供应，项目落成出售时或会面对较大竞争，因此发展商可能在地价出价上相对低一点，以维持发展利润。

长江实业 主席李嘉诚上月底在公司业绩记者会上亦表示，现时建筑费比地价更贵，还有时间成本，建筑行业又不够人手，相信建筑费会不断上升，比通货膨涨更快得多。

对上一次政府推出土地但未能成功售出的要算到2010年9月公开拍卖的港岛柴湾连城道住宅地盘，当时政府开价5.3亿港元但未获任何人承价，结果成为16年来政府首次要收回的拍卖土地。其后政府改为通过招标出售土地，白石角这幅土地就成为三年半以来首幅流标的土地。

林晋超表示，流标消息会对楼市气氛有影响，也不利政府达致土地供应目标。

近年政府为了稳定楼市，决心增加土地供应，但受港铁 旗下发展项目多次流标及推地较慢影响，政府过去两个年度土地供应均未达每年2万个的目标。

发展局局长陈茂波早前表示，2014/15财政年度的供应目标则较原来2万个略为下调至1.88万个，因政府采纳长远房屋策略督导委员会提出未来10年兴建共47万个住宅单位、公私营比例为6:4的建议；并重申不会因短期的市场波动影响政府持续向市场供应土地的决心。

是次流标的白石角土地位于大埔白石角科进路，毗邻科学园，可建楼面面积71.58万平方尺。测量师对这幅土地的估值颇为分歧，美联、韦坚信和中原等三家测量师行此前分别对该土地估值为39.37亿、46.3亿和50.1亿港元。