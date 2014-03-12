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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 18:27 BJT

路透基点：新疆蓝山屯河化工签订18.5亿元人民币银团贷款--RLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点报导，新疆蓝山屯河化工股份有限公司在官网宣布，公司与四家银行签订18.5亿元人民币(3.01亿美元)银团贷款协议。

这四家银行之中，中国农业银行新疆分行、中国建设银行新疆分行、及中国进出口银行新疆分行担任牵头行，另一家为上海浦发银行乌鲁木齐分行。

贷款资金用于支持16万吨生物降解塑料工程一体化项目建设，根据公司官网及政府公告，总投资额18.4903亿元人民币。

根据公司官网，新疆蓝山屯河化工为高科技化工新材料企业。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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