重温稿-《中国新债预测》进出口行一年期新债利率料略低，五年预计接近二级

标题新闻：新加坡第一季私人住房价格较前季下降0.4%--市区重建局
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* 招标品种：进出口行一年/五年固息债
* 招标时间：周四(13日)10:00-11:00
* 招标金额：均为至多70亿元
* 预测区间：4.45%-4.60%；5.25%-5.40%
* 预测均值：4.53%；5.33%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海3月12日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息债，含一年及五年，以及六个月期贴现债。路透调查显示，一级供给压力渐重，机构心态也较前期略显犹豫，但因资金整体未改宽松，预计明日一年需求会较五年向好，一年利率定位或略低于二级，五年定位则会在二级附近震荡。
“一年略低于估值，五年接近估值，需求应该还可以，但是逐渐衰弱吧，最近供给好多。”上海一大型券商交易员称。
周二稍晚公布的银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年和五年期品种收益率分别为4.6139%和5.3317%。
二级市场上短期金融债今日表现向好，周二剩余期限约0.96年的农发行固息债140410 估值为4.60%；剩余期限约4.98年的140312 最新估值落在5.3314%。
进出口行明日同时还将发行不超过60亿元的六个月期债券。
三期新债具体发行条款如下：
第16期 第17期 第18期 ------------------------------------------------------------------------
发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
招标时间 3月13日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日
分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日
上市日 3月19日 3月20日 3月27日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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