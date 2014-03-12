版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 12日 星期三 18:18 BJT

欧洲汇市：英镑困在近期低点附近，受英央行调息态度审慎影响

欧元兑英镑 持平在0.8343英镑，接近周一高点0.83505。上周四欧洲央行(ECB)发出短期内不太可能放宽货币政策的信号，欧洲央行总裁德拉吉称，欧元升势对于进口通胀几无影响，此后欧元一直保持强势。

“我们仍认为英镑兑美元会走低，”法国兴业银行外汇分析师Kit Juckes称，“卡尼昨日重申，当英国央行上调利率时，应该会非常缓慢。”

“我们偏向做空英镑兑美元，因风险/回报有吸引力。从国内展望来看，上升空间不多，但欧元的情况则不同。”

英国央行总裁卡尼周二对议员称，英国经济闲置产能很可能稍高于1.5%的国内生产总值(GDP)，暗示央行可以在更长时间维持利率不变。

卡尼还称，等到真的上调利率时，升息脚步将很缓慢。卡尼并表示，认同央行副总裁宾恩的看法，即未来三年利率不太可能高过2.5%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/田建华; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐