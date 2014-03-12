全球各国议会女性比例创新高--研究

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月11日 - 各国议会联盟和联合国妇女署周二发布的研究报告显示，过去一年里全球各国议会中女性议员的比例增加了1.5个百分点至21.8%的纪录高位，较1995年时的水平上升了一倍。
但联合国妇女署执行副主任John Hendra警告称：“以这样的速度，在议会里实现男女议员数量相等仍需数十年时间。”
他指出，配额、政党的支持以及强有力的女性运动都是支撑全球各国议会中女性议员人数增加的关键因素。
“达到政治参与度的男女平等需要解决妇女在竞选中面临的所有障碍。”Hendra在记者会上说道。
“这些障碍包括性别偏见、歧视、认为妇女领导力不足的传统观念，在筹集足够竞选资金、对抗腐败和面临贿选上的挑战，以及政党和媒体的支持不足等。”
研究发现，妇女在政府中担任部长的比例为17.1%，高于2008年时的16.1%。
非洲和美洲的每个国家都至少有一名女性部长。但黎巴嫩、沙特阿拉伯、巴基斯坦、文莱、圣马力诺、波斯尼亚、所罗门群岛和瓦努阿图这些国家的内阁中则没有女性。
美国议会中女性的比例为25.2%，为全球最高。过去一年里，阿拉伯国家议会中女性的比例从13.2%增加至16%，增幅最大。非洲和欧洲国家议会中女性的比例略微增加至22.5%和24.6%，亚洲和太平洋国家的比例分别为18.4%和16.2%。
女性国家元首的数量从19人降至18人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。