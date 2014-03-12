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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 18:23 BJT

乌克兰情势：七国集团将要求俄罗斯停止企图并吞克里米亚

路透史特拉斯堡3月12日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示，七国集团(G7)将于周三稍晚发布一份声明，要求俄罗斯停止企图并吞乌克兰克里米亚地区。

巴罗索在位于史特拉斯堡的欧洲议会表示，“1130GMT时，我们将会发布另一份声明，当中会明白表达七国集团及欧盟的决心。”

“我们要求俄罗斯停止并吞乌克兰克里米亚自治区的所有举动，”他说，(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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