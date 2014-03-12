香港个股：人保集团为旗下健康险业务分支进行增资，持股升至92.1%

路透香港3月12日 - 中国主要综合保险商--人保集团 周三称，为旗下健康险业务分支进行增资，完成后其持股将升至92.1%，德国健康保险的持股则遭到轻微摊薄。

人保集团于香港联交所一份声明中称，近日向人保健康增资16亿元人民币，主要用作补充人保健康的资本金，促进业务发展并改善其偿付能力状况。

本次增资后，人保健康的注册资本增至64.5亿元，人保集团的持股比例由89.87%升至92.1%，德国健康保险股份公司（DKV Deutsche Krankenversicherung AG）的持股由3.78%摊薄至2.95%，另外一名独立第三方企业股东的持股亦降至3.1%。

2013年6月末，人保健康的偿付能力充足率降至132%，低于充足I类的监管红线；2012年末则为162%。

人保集团旗下财产保险分支--中国财险 此前亦寻求增资以应付业务发展，公司拟发行不超过110亿元10年期次级债。

人保集团周三收跌1.26%，报3.13港元。（完）

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