欧洲央行：执委科尔称欧元区没有陷入通缩，但存在这种风险

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行执委科尔周三表示，当前欧元区不存在通缩现象，但该央行认为这是一种风险，将作好准备在需要时采取行动。
“我们认为欧元区没有出现通缩。我们把通缩视作一种风险，”科尔还补充道，若有需要该央行将作好行动准备。
科尔还指出，可能出现一种情况，即过剩流动性水平与欧洲央行的货币政策立场不适宜；在这种情况下，央行可能不得不挹注更多流动性。但他还称，现在还没有这样做的必要。(完)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。