欧洲央行：执委科尔称欧元区没有陷入通缩，但存在这种风险

路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行执委科尔周三表示，当前欧元区不存在通缩现象，但该央行认为这是一种风险，将作好准备在需要时采取行动。

“我们认为欧元区没有出现通缩。我们把通缩视作一种风险，”科尔还补充道，若有需要该央行将作好行动准备。

科尔还指出，可能出现一种情况，即过剩流动性水平与欧洲央行的货币政策立场不适宜；在这种情况下，央行可能不得不挹注更多流动性。但他还称，现在还没有这样做的必要。(完)