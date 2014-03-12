马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，继续承受获利抛压

路透吉隆坡3月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日下跌，在持续不断的获利抛压打击下触及一周低位。一些投资者担心，棕榈油价格上涨可能促使重要消费者转向其他食用油。
指标棕榈油期货价格周二触及每吨2,916马币(林吉特)的18个月高位，因行业数据显示，马来西亚期末库存降至166万吨的八个月低点。不过交易员锁定获利推动价格回落。
市场人士普遍预期棕榈油库存将进一步萎缩，因为该地区的干旱天气对棕榈油生产依然不利。马来西亚2月总产量仅为128万吨，较前月下滑14%。
“获利卖压依然徘徊不去。在严重超买状态下，市场也在进行回调，”一家外资商品经纪商的交易员表示。
马来西亚指标5月棕榈油期货 收低1.8%至每吨2,821马币，盘中一度跌至2,808马币，为3月6日以来的低点。
总成交量为71,678口，较35,000口的平均值高出一倍多。
路透市场分析师王涛称，技术指标显示，马来西亚棕榈油价格可能跌至每吨2,764马币。(完)
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(编译 徐文焰；审校 李春喜)