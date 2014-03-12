美国数据：3月7日止当周抵押贷款申请指数下降2.1%--MBA

中国证券：沪深证交所两融余额周四增加3亿元，终结七连跌

路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8