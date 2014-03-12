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债券 | 2014年 3月 12日 星期三 19:35 BJT

美国数据：3月7日止当周抵押贷款申请指数下降2.1%--MBA

路透纽约3月12日 - 周三公布的行业组织报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，由于利率微升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月7日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降2.1%至373.3。

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.52%，较前一周上扬5个基点。

MBA经季节调整后的再融资指数下降3.1%。购房贷款申请指数下降0.5%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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