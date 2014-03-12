国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水达两周高位，因4月初供应减少

路透新加坡3月12日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货升水周三连续第四个交易日走坚，受到该地区4月初供应减少的支撑。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水上升76%或每吨上涨近1美元，达到每吨2.22美元的两周高点。

随着4月初船货的现货交易开始，这一期间的供应趋紧已经为380-csst燃料油市场带来一些支撑。

路透稍早报导称，4月从西方运抵亚洲的燃料油约有417万吨，其中估计只有95万吨或20%是在当月最初10天中抵达。

另一方面，东南亚需求料将提高。越南额外求购4-5月发货的燃料油，以填补国内唯一炼厂停产检修造成的供应缺口。

路透稍早还报导，孟加拉石油公司(BPC)也打算在4-6月进口燃料油比前季提高67%，以满足夏季的发电需求。

此外，日本石油连盟周三发布的最新数据显示，该国一周低硫燃料油库存攀升4.3%至66万千升，该国炼厂产能利用率则下降1.9个百分点至82.9%。

嘉能可向BP出售4万吨380-cst燃料油，船期为3月29日至4月2日，价格为每吨597.50美元。(完)

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