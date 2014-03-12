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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 20:51 BJT

德国利率：中期而言利率水平过低--财长朔伊布勒

路透柏林3月12日 - 德国财政部长朔伊布勒周三表示，就中期而言利率水平过低，并称其财政规划中假设利率将逐步调升。

朔伊布勒在内阁开会批准其2014年预算计划和2015-2018年财政规划后的记者会上表示，他赞同欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的看法，认为欧元区并未出现通缩迹象。

德国央行总裁魏德曼也参加了内阁会议。(完)
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