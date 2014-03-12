德国利率：中期而言利率水平过低--财长朔伊布勒

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透柏林3月12日 - 德国财政部长朔伊布勒周三表示，就中期而言利率水平过低，并称其财政规划中假设利率将逐步调升。
朔伊布勒在内阁开会批准其2014年预算计划和2015-2018年财政规划后的记者会上表示，他赞同欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的看法，认为欧元区并未出现通缩迹象。
德国央行总裁魏德曼也参加了内阁会议。(完)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
该道阻力是2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。下道阻力将在50.04美元，若攻破，则会打开升向50.97美元的通道。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)