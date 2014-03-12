表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.729%，投标倍数为2.92

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透华盛顿3月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.729% 中值 2.709% 低值 2.640% 价格/得标 价格 100.178824 高值得标比率 36.89% 投标倍数 2.92 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,023,900 总投标 61,272,049,500 竞争性投标得标 20,964,124,400 非竞争性投标得标 35,899,500 FED附加 0
发行细节 发行日 2014/03/17 到期日 2024/02/15 CUSIP码 912828B66
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。