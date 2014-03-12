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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 01:07 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.729%，投标倍数为2.92

路透华盛顿3月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.729% 中值 2.709% 低值 2.640% 价格/得标 价格 100.178824 高值得标比率 36.89% 投标倍数 2.92 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,023,900 总投标 61,272,049,500 竞争性投标得标 20,964,124,400 非竞争性投标得标 35,899,500 FED附加 0

发行细节 发行日 2014/03/17 到期日 2024/02/15 CUSIP码 912828B66

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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