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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 00:27 BJT

美国经济：美联储理事鲍威尔称过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险

路透华盛顿3月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/fed)理事鲍威尔表示，美联储在试图以合适的步幅撤走宽松货币政策的时候要“谨慎权衡”。

“过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险，”他在周四对参议院金融委员会准备的讲稿中表示。该委员会周三发布了讲稿。

“美国经济继续从全球金融危机中复苏，但进度不稳，且慢的令人沮丧。”鲍威尔表示，“货币政策的任务将是在必要时继续提供支撑，并在不滋生通胀或影响金融稳定的情况下，随着时间将政策恢复到正常立场。”（完）

(编译 李军;审校 利棣儿)
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