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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 02:18 BJT

美国数据：2月预算赤字为1,935亿美元，预期的赤字2,120亿美元

路透3月13日 - 美国财政部周四公布，2014年2月预算赤字小于预期，因收入较上年同期增加。

美国2月预算赤字为1,935亿美元，预估为赤字2,120亿美元。

美国2014财年迄今预算赤字为3,774亿美元，2013财年同期为赤字4,940亿美元。

2月收入为1,440亿美元，2013年2月为1,230亿美元。2月预算支出为3,380亿美元，2013年2月为3,260亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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