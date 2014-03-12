新西兰央行：如预期将指标利率上调25个基点至2.75%，计划稳步收紧政策

路透惠灵顿3月13日 - 新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，一如市场预期，且警告随着经济动能增加，将有一系列的进一步加息行动，以控制通胀压力。

市场几乎肯定这次新西兰央行将会宣布升息，因央行在1月时曾表示很快将开始把政策正常化。接受路透调查的17名分析师中有16位预计此次会加息一码，1位预计6月加息。

在新西兰央行公布升息前，金融市场已完全消化了央行将升息25个基点，且在未来12个月内进一步升息100个基点的预估。

新西兰央行指标利率自2011年3月来保持在纪录低位2.5%，当时是在基督城地震后，央行宣布紧急降息50个基点。

新西兰央行称，升息的速度要看经济数据和通胀，会将利率升向不再具刺激作用的水准。

新西兰央行表示，新西兰元高企仍是不利因素，新西兰元水准长期而言无法持续，出口物价仍非常高。如果中国金融业受扰，出口需求可能减弱。

央行表示，年底通胀年率将报1.9%，料在2016年初升至2.1%。GDP增幅料在2015年达到3.5%峰值。(完)