《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 69.00 +0.31 +0.45 3310498
搜狐 76.48 +0.21 +0.28 675589
网易 67.60 -0.71 -1.04 540885
百度 174.18 +0.68 +0.39 4049939
台湾
台湾积体电路 19.43 +0.66 +3.52 3428806
联电 2.06 +0.02 +0.98 36208
日月光 5.29 +0.08 +1.54 138873
硅品精密 6.71 +0.20 +3.07 1610313
和信超媒体 1.49 -0.04 -2.61 708227
友达 3.25 +0.02 +0.62 52196
中华电信 30.61 +0.12 +0.39 14087
台湾国际航电 54.07 +0.66 +1.24 1106855
香港
中国移动 45.25 -0.40 -0.88 330039
中国联通 12.02 -0.47 -3.76 285083
中国电信 41.90 +0.09 +0.22 16643
中芯国际 3.94 -0.13 -3.19 70361
电讯盈科 4.78 -0.04 -0.85 1142
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi