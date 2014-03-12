版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 69.00 +0.31 +0.45 3310498

搜狐 76.48 +0.21 +0.28 675589

网易 67.60 -0.71 -1.04 540885

百度 174.18 +0.68 +0.39 4049939

台湾

台湾积体电路 19.43 +0.66 +3.52 3428806

联电 2.06 +0.02 +0.98 36208

日月光 5.29 +0.08 +1.54 138873

硅品精密 6.71 +0.20 +3.07 1610313

和信超媒体 1.49 -0.04 -2.61 708227

友达 3.25 +0.02 +0.62 52196

中华电信 30.61 +0.12 +0.39 14087

台湾国际航电 54.07 +0.66 +1.24 1106855

香港

中国移动 45.25 -0.40 -0.88 330039

中国联通 12.02 -0.47 -3.76 285083

中国电信 41.90 +0.09 +0.22 16643

中芯国际 3.94 -0.13 -3.19 70361

电讯盈科 4.78 -0.04 -0.85 1142

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐