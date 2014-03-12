《美国重要政经日程》--3月13日

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数；2月进出口物价
1230 - 商务部公布2月零售销售数据
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 商务部公布1月商业库存
1400 - 房贷美公布一周抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；并宣布标售10年期TIPS债券
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量
1700 - 财政部标售30年期公债
2000 - 农业部发布一周全球棉花价格
2000后 - 投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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