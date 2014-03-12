重发-《日本重要政经日程》--3月13日

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债再微跌，量能不彰料暂狭幅整理

路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。