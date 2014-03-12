重发-《日本重要政经日程》--3月13日

标题新闻：新加坡第一季私人住房价格较前季下降0.4%--市区重建局
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3月12日(三)
2350 - 1月机械订单
2350 - 每周资本流动数据
3月13日(四)
0120 - 标售三个月期贴现国库券
0700 - Osaka Gas 发布中期营运计画
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 李爽)
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路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。