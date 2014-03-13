韩国央行：连续第10个月维持利率不变，符合预期

路透首尔3月13日 - 韩国央行周四一如预期连续第10个月维持利率不变，因其着眼海外风险，且在通胀压力不高情况下国内经济复苏放缓。

韩国央行一媒体官员指出，货币政策委员会维持基本利率(base rate) 于2.50%不变，但他未加以详述。韩国央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会；其任期将在本月底届满。

24位受访分析师认为，韩国央行在3月13日的货币政策会议上将连续第10个月维持指标利率在2.5%不变。