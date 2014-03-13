韩国央行：连续第10个月维持利率不变，符合预期

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔3月13日 - 韩国央行周四一如预期连续第10个月维持利率不变，因其着眼海外风险，且在通胀压力不高情况下国内经济复苏放缓。
韩国央行一媒体官员指出，货币政策委员会维持基本利率(base rate) 于2.50%不变，但他未加以详述。韩国央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会；其任期将在本月底届满。
24位受访分析师认为，韩国央行在3月13日的货币政策会议上将连续第10个月维持指标利率在2.5%不变。
近期指标显示韩国经济有所好转，但年初出口疲软且通胀远低于央行目标区间，可能让韩国央行暂时按兵不动。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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