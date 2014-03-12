版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--3月13日-3月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    
    3月10日当周
              
    3月12日(三)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周          --   卖超7,590
          外资投资日本股票(亿日圆)                                    --      卖超41
    2350  日本机械订单(较前月)                           1月        +7.0%     -15.7%
                      (较上年同期)                                 +18.8%      +6.7%
        
    3月13日(四)
     --   韩国央行利率决议                             　3月         2.5%       2.5% 

    3月13-14日 
    2300  韩国出口(较上年同期)                       2月修正值        --       +1.6% 
              进口(较上年同期)                                        --       +4.0% 
              贸易收支(亿美元)                                        --     顺差9.3
    
    3月14日(五)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                     1月          --       +4.0%
              产能利用率指数(较前月)                                  --       +2.2%

    3月17日当周
    
    3月17日(一)  
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月18日(二)
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                2月          --       +0.2%
                               (较上年同期)                           --       -0.3%
    2330  日本路透短观调查                               3月          --          18
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　    2月          --       +9.5% 
              进口(较上年同期)                    　　                --      +25.0%
              贸易收支(亿日圆)                    　　                --  逆差27,900 
    
    3月19日(三)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周          --         --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                    --         -- 
    
    3月20日(四)
    暂无重要经济指标公布。 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐