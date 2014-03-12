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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 06:45 BJT

全球外汇市场3月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月12日(三)

2350 - 日本1月机械订单

2350 - 日本一周资本流动数据

3月13日(四)

-- - 韩国央行利率决议

0001 - 英国2月RICS房价指数

0030 - 澳洲2月就业数据

0745 - 法国2月消费者物价调和指数(HICP)终值

0900 - 意大利2月消费者物价指数(CPI)终值

1100 - 新西兰2月采购经理人指数(PMI)

1230 - 加拿大第四季产能利用率

1230 - 加拿大1月新屋价格

1230 - 美国2月进出口价格

1230 - 美国一周请领失业金数据

1230 - 美国2月零售销售

1400 - 美国1月企业库存

2350 - 日本央行公布2月政策会议记录

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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