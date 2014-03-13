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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 08:47 BJT

表格：澳洲2月经季调就业人口增加4.73万人，失业率为6.0%

路透悉尼3月13日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：

* 澳洲2月经季节调整后失业率为6.0%(路透调查预估为6.0%)

* 澳洲2月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.5%)

* 澳洲2月经季节调整就业人口增加4.73万人(路透调查预估为增加1.8万人)

* 澳洲2月经季节调整的全职就业人口增加8.05万人

以下为详细数据(经季节调整):

2月

失业率% 6.0

就业人数(百万人) 11.531

失业人数(人) 742,200

就业参与率% 64.8

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
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