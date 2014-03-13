表格：澳洲2月经季调就业人口增加4.73万人，失业率为6.0%

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透悉尼3月13日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：
* 澳洲2月经季节调整后失业率为6.0%(路透调查预估为6.0%)
* 澳洲2月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.5%)
* 澳洲2月经季节调整就业人口增加4.73万人(路透调查预估为增加1.8万人)
* 澳洲2月经季节调整的全职就业人口增加8.05万人
以下为详细数据(经季节调整):
2月
失业率% 6.0
就业人数(百万人) 11.531
失业人数(人) 742,200
就业参与率% 64.8
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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