英国数据：2月房价上涨幅度为六个月来最低，但料将进一步复苏--RICS

美国热股：霍尼韦尔季度获利好于预期，盘初升逾3%
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
RICS暗示，上月交易活动放缓可能部分因为恶劣天气的影响，刮风下雨以及洪水使人出门看房的意愿降低。
尽管购房者数量增长速度为2013年3月以来最慢，但调查显示，对房价和销售的预期仍接近峰值。
“目前的问题是没有足够的房屋上市。不错，越来越多的房子在建设之中，但供应不足以满足需求，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn说。
RICS表示，由于需求大于供给，本次调查中的受访者预计，未来五年全国房价料每年上涨5.9%，伦敦和英格兰东南部上涨较快。(完)
(编译 戴素萍/郑茵 审校 王兴亚/张涛)
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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