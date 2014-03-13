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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 08:21 BJT

英国数据：2月房价上涨幅度为六个月来最低，但料将进一步复苏--RICS

RICS暗示，上月交易活动放缓可能部分因为恶劣天气的影响，刮风下雨以及洪水使人出门看房的意愿降低。

尽管购房者数量增长速度为2013年3月以来最慢，但调查显示，对房价和销售的预期仍接近峰值。

“目前的问题是没有足够的房屋上市。不错，越来越多的房子在建设之中，但供应不足以满足需求，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn说。

RICS表示，由于需求大于供给，本次调查中的受访者预计，未来五年全国房价料每年上涨5.9%，伦敦和英格兰东南部上涨较快。(完)

(编译 戴素萍/郑茵 审校 王兴亚/张涛)
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