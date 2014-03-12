EIA库存周报：美国原油库存升幅超出预期，因进口增长和炼厂减产

路透纽约3月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂生产放缓。

上周，美国原油库存增加620万桶，为1月24日止当周以来最大周度升幅，远高于分析师预期的增加220万桶。

进口增幅为每日19.9万桶，推动原油库存大增。

炼厂产能利用率则下滑1.4个百分点至86%，中西部产能利用率跌7.8个百分点至87.7%，因炼厂关闭进行春季维护。

“原油库存大增是合乎情理的，因为用量大减，”Schneider Electric分析师Matt Smith称，“增幅很大，但不一定令人惊讶，因为我们身处炼厂维护季的阵痛期。”

汽油库存减少520万桶，分析师预估为减少200万桶。

库欣原油库存减少134万桶，降至2012年2月以来最低。

库欣原油继续流向墨西哥湾，推动墨西哥湾库存增长750万桶。

包含取暖油的馏分油库存减少53.3万桶，分析师预计减少90万桶。

库存数据公布后，美国原油期货 扩大跌幅，最终下跌2.04美元，结算价报每桶97.99美元，跌穿50日移动均线切入位98.32美元。 (完)

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