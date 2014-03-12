《美国上市公司业绩公布日程表》--3月13日至3月20日

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
汤森路透3月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
-------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Mar BMO Q4 2013 Dollar General Corp. 1.01 24 0.97
18 Mar AMC Q3 2014 甲骨文(Oracle) 0.70 33 0.65
19 Mar 11:30 Q3 2014 联邦快递(FedEx) 1.52 28 1.23
19 Mar BMO Q3 2014 General Mills, Inc. 0.68 16 0.64
19 Mar AMC Q2 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.11 12 0.53
20 Mar Q3 2014 ConAgra Foods 0.60 13 0.55
20 Mar BMO Q1 2014 Lennar Corp. 0.28 20 0.26
20 Mar AMC Q3 2014 耐克公司(Nike) 0.72 26 0.73
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张荻)
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