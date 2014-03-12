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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 06:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元守在1.3900上方，主权买盘提供支撑

2240GMT

* 欧元/美元在美国时段向上突破，因空头回补

* 美元在美国时段全面走低，没有明显原因

* 欧元/美元每次走低时，主权相关买盘传言均提供支撑

* 1.3915处形成双重顶，盘中构成关键阻力

* 若明显突破1.3915，目标将指向1.4250

* 2014年呈现区间交投特点，突破时买入宜谨慎(完)

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