《路透早报》--3月13日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--日本1月机械订单(周三2350GMT)

--中国1-2月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值数据

--中国1-2月房地产投资和销售情况月报

--韩国央行利率决议

--英国2月RICS房价指数

--澳洲2月就业数据

--法国2月消费者物价调和指数(HICP)终值

--意大利2月消费者物价指数(CPI)终值

--新西兰2月采购经理人指数(PMI)

--加拿大第四季产能利用率；加拿大1月新屋价格

--美国2月进出口价格

--美国一周请领失业金数据

--美国2月零售销售

--美国1月企业库存

重大事件及官员讲话：

--中国总理李克强在人大会议闭幕后答记者问

--日本央行公布2月政策会议记录

--参议院金融委员会就提名费舍尔担任美联储副主席、鲍威尔和布雷纳德担任美联储理事召开听证会(1400)

--欧洲央行总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话

--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业 联盟--欧洲央行三大支柱”讲话

以下为欧美市场时段(3月12日下午5:00至3月13日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--欧盟批准制裁框架，俄股下挫且央行被迫抛15亿美元支撑卢布

欧盟周三就冷战以来首度制裁俄罗斯达成框架协议，对乌克兰危机所作回应力度大于许多人所预期，显示欧盟与美国团结一致力图使俄罗斯为攫取克里米亚付出代价。路透看到的文件列出的欧盟制裁方案，将对被控破坏乌克兰领土完整的个人及企业实施旅行禁令并冻结资产。制裁名单尚未确定。德国总理梅克尔表示，除非外交努力取得进展，否则将于周一执行这些措施。

俄罗斯股市下挫2.6%，央行被迫动用15亿美元支撑卢布。投资人认为俄罗斯并吞克里米亚的计画，可能会面临意外严重的后果。

--独家：美国计划从战略原油储备中释出多至500万桶原油

政府消息人士表示，美国能源部计划很快从战略原油储备中释出多至500万桶原油。消息称，这次释出原油将是一次测试销售，对储备系统基建的运作能力进行检查。

释出原油规模将是等同美国原油每日使用量的大约四分之一。

美国能源部稍后证实，将对战略原油储备测试释出原油，销售多至500万桶原油，标购在3月14日到期。 该消息助推了美国油价下滑，原油期价大跌超过2美元，为两个月内最大跌幅。

--FED理事鲍威尔称过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔表示，美联储在试图以合适的步幅撤走宽松货币政策的时候要“谨慎权衡”。他表示:"过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险。"

此外，美联储副主席提名人费舍尔表示，美国失业率过高，通胀低于目标水准，仍需要扩张性货币政策。他呼吁对金融稳定要在政策上给予“明确的”重视，称必须“竭尽所能”避免出现需要以极端措施应对金融危机的情况。

--新西兰央行如预期将指标利率上调25个基点至2.75%

新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，一如市场预期，且警告随着经济动能增加，将有一系列的进一步加息行动，以控制通胀压力，并表示新西兰元高企仍是不利因素，新西兰元水准长期而言无法持续。

在新西兰央行公布升息前，金融市场已完全消化了央行将升息25个基点，且在未来12个月内进一步升息100个基点的预估。

消息公布后，新西兰元兑美元升至0.8527，距离10月22日所及高位0.8544仅咫尺之遥。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周三收盘变动不大，Nasdaq指数在五个交易来首次上升，投资人正关注乌克兰情势发展，而把对中国经济疲弱的忧虑放到了一旁。

道琼工业指数收跌11.17点，或0.07%，至16,340.08点；标准普尔500指数微升0.57点，或0.03%，至1,868.20点.Nasdaq指数收高16.144点，或0.37%，至4,323.332点。 --欧股下跌，拉低指标股指至一个月低位，因对中国经济增长的忧虑加重，且乌克兰紧张局势持续。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,307.26点。

英国富时100指数收低0.97%，报6,620.90点；德国DAX指数下跌1.28%，报9,188.69点；法国CAC-40指数收挫1%，报4,306.26点。 汇市: --新兴市场货币小涨，从稍早跌势中反弹，投资人仍对中国经济和乌克兰未来感到不安，支撑了对日圆和瑞郎的避险需求。

澳元兑美元、智利比索兑美元以及南非兰特兑美元在海外市场下滑，之后随着美股收复稍早多数失地后出现反弹。

纽约尾盘，智利比索兑美元升0.5%，报572.08比索，本月迄今跌幅降至2.4%。澳元兑美元升0.2%，兰特兑美元升0.2%。日圆兑美元升0.3%，报102.70日圆，日圆兑欧元报142.79日圆。

债市: --美国公债价格受避险买盘带动上涨，因投资人担心中国经济体质，且受助于美国财政部10年期公债标售获得强劲需求。俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势也令投资人忧虑加重，刺激了对避险美债的需求。

指标10年期公债升12/32，收益率报2.72%，周二尾盘报2.766%。30年期长债升26/32，收益率报3.66%，周二尾盘报3.708%。

--爱尔兰公债收益率触及纪录低点，明日爱尔兰将恢复例行公债标售，为三年前该国被迫寻求国际援助以来首次。

爱尔兰10年期公债收益率低见3.02%，根据路透历史数据，这是其纪录低点。指标10年期德债收益率跌4.4个基点，报1.597%。

油市: --美国原油期价大跌超过2美元，为两个月内最大跌幅，因此前美国意外宣布计划测试释出战略石油储备，且一周库存数据显示原油库存大增。

美国原油期货下跌2.04美元，结算价报每桶97.99美元。布兰特原油期货跌约0.53美元，结算价报每桶108.02美元。 金属市场: --金价上涨1.3%，触及约六个月高位，因忧虑将有更多中国公司债违约，且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面，提振黄金作为避险资产的吸引力。

1759GMT，现货金涨1.3%，报1,367.04美元。美国COMEX-4月期金收涨23.80美元，报每盎司1,370.50美元。 --期铜从稍早跌势中反弹，因市场认为这轮中国信贷问题忧虑而引发的期铜抛售有些过头。不过，需求前景忧虑持续，预料将限制铜价涨势。