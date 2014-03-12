《全球汇市》避险货币受追捧，新西兰央行加息提振新西兰元

标题新闻：新加坡第一季私人住房价格较前季下降0.4%--市区重建局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰央行将指标利率上调25个基点至2.75%。
新西兰元兑美元 升至0.8527，距离10月22日所及高位0.8544仅咫尺之遥。若突破该点位，则上看2013年高位0.8676。
“今天的消息有力地说明，新西兰央行在接下来的几次会议上将积极主动，”RBC策略师Michael Turner表示。
“因此我们将年底利率预估上调25个基点至3.5%，预计新西兰央行将在接下来的几次会议上连续加息，达到这一水准后会暂停升息步伐，以观政策影响。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3903 1.3903 +0.00 +1.15 1.3745
美元/日圆 102.72 102.75 -0.03 -2.45 105.30
欧元/日圆 142.80 142.85 -0.04 -1.33 144.73
美元/瑞郎 0.8738 0.8739 -0.01 -2.13 0.8928
英镑/美元 1.6621 1.6616 +0.03 +0.39 1.6556
美元/加元 1.1116 1.1118 -0.02 +4.67 1.0620
澳元/美元 0.8991 0.8985 +0.07 +0.88 0.8913
新西兰元/美元 0.8516 0.8522 -0.07 +3.78 0.8206
澳元/日圆 92.370 92.320 +0.05 -1.58 93.850
新西兰元/日圆 87.480 87.560 -0.09 +1.24 86.410
英镑/日圆 170.74 170.75 -0.01 -2.06 174.33
澳元/新西兰元 1.0555 1.0537 +0.17 -2.70 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张荻/朱晓军/龚芳/李爽/王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。