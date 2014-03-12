《全球汇市》避险货币受追捧，新西兰央行加息提振新西兰元

新西兰央行将指标利率上调25个基点至2.75%。

新西兰元兑美元 升至0.8527，距离10月22日所及高位0.8544仅咫尺之遥。若突破该点位，则上看2013年高位0.8676。

“今天的消息有力地说明，新西兰央行在接下来的几次会议上将积极主动，”RBC策略师Michael Turner表示。

“因此我们将年底利率预估上调25个基点至3.5%，预计新西兰央行将在接下来的几次会议上连续加息，达到这一水准后会暂停升息步伐，以观政策影响。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3903 1.3903 +0.00 +1.15 1.3745

美元/日圆 102.72 102.75 -0.03 -2.45 105.30

欧元/日圆 142.80 142.85 -0.04 -1.33 144.73

美元/瑞郎 0.8738 0.8739 -0.01 -2.13 0.8928

英镑/美元 1.6621 1.6616 +0.03 +0.39 1.6556

美元/加元 1.1116 1.1118 -0.02 +4.67 1.0620

澳元/美元 0.8991 0.8985 +0.07 +0.88 0.8913

新西兰元/美元 0.8516 0.8522 -0.07 +3.78 0.8206

澳元/日圆 92.370 92.320 +0.05 -1.58 93.850

新西兰元/日圆 87.480 87.560 -0.09 +1.24 86.410

英镑/日圆 170.74 170.75 -0.01 -2.06 174.33

澳元/新西兰元 1.0555 1.0537 +0.17 -2.70 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价