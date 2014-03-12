美国与加拿大经济指标预测--3月13日-3月20日****

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月13日(四) 1230 加拿大产能利用率 第四季 82.2% 81.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 1月 +0.1% +0.1% 1230 美国进口价格 2月 +0.4% +0.1% 出口价格 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月8日当周 33.0 32.3 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 3月1日当周 290.0 290.7 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.2% -0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% 持平 1400 美国企业库存 1月 +0.4% +0.5% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,120 赤字104 3月14日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 82.0 81.6 现况指数 95.8 95.4 预期指数 73.0 72.7 1430 美国ECRI经济领先指标 3月7日当周 -- 133.5 3月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日(一) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正6.5 正4.48 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 1300 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.2% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.8% 产能利用率 78.6% 78.5% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 49 46 3月18日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月15日当周 -- +1.3% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国实质所得 2月 持平 +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.0 88.0 建筑许可年率(万户) 95.5 93.7 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月15日当周 -- +2.5% 1230 加拿大制造业销售 1月 -- -0.9% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% 3月19日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前一周 -- 373.3 再融资指数 -- 1547.9 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 -- -1.4% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字875.0 赤字948.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25% 量化宽松总规模(亿美元) -- 650 购买抵押支持证券(MBS) -- 300 购买公债 -- 350 3月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 -- -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 466 462 1400 美国领先指标 2月 +0.4% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正4.0 负6.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 王兴亚)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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