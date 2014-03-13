马航事件：马来西亚军方称失联客机可能曾向西偏航；一切均无定论

* 马来西亚空军司令称，雷达曾在槟榔屿西北200英里处追踪到不明飞机

* 搜索行动进入第五天，仍未找到失联客机踪影

* 机上有227名乘客与12名机组人员

* 搜索区域相当于匈牙利国土面积

路透吉隆坡/富国岛3月13日 - 马来西亚空军司令Rodzali Daud周三称，军方雷达在泰国度假胜地普吉岛南部区域追踪到可能是马航失联客机的信号，距离其最后的已知位置有数百英里。该客机失联已将近五天。

Rodzali Daud在记者会上称，雷达探测到飞机的时间是当地周六凌晨2:15，位置在马来西亚西海岸槟榔屿西北200英里(320公里)处。

但他表示，尚未证实追踪到的不明飞机就是失联的MH370航班，马方正与美国等各国民间和军方当局共享数据。

“我们正在证实此事，”他补充说，“我们仍在与专家进行研究。”

根据Rodzali引述的数据，如果雷达发现的是失联客机，该飞机可能在泰国湾最后出现在民用雷达上之后，飞行了45分钟，高度仅下降了约5,000英尺(1,500米)。

之后的航向，不得而知。但如果所探测到的确实是失联客机，则其已从最初航线急转向西。

一位美国官员称，专家目前收到军方和民用两份雷达记录，似乎都显示该飞机转向西行并穿越了马来半岛，但还强调这都是未确定的初步数据结果。

各国当局继续搜索马来半岛两侧总计超过2.7万平方海里(9.3万平方公里)的区域，相当于匈牙利或美国印第安纳州大小。