欧洲经济指标预测--3月13日-3月20日****

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 2月 52 53 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 3月14日(五) 0700 德国CPI(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 -1.1% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 3月17日-18日 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 3月18日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 -- 55.7 现况指数 -- 50.0 3月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少2.76 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +1.1% (不包括奖金)(较上年) -- +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 28.7 3月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.1% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差25.94 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 -- 0.25% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 正3 (完)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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