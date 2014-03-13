更新版 1-新西兰央行：一如预期加息25基点，计划未来两年稳步收紧政策

新西兰央行称，该国经济扩张势头强劲，增长范围不断扩大，不再局限于此前坎特伯雷地区的地震重建项目。

因此，新西兰央行将2015年国内生产总值(GDP)增长预期从此前的3%提高到3.5%，2017年料回落到2.3%。

新西兰央行还上调了直到2016年初的90天银行票据利率预估，并称预计利率将在2017年3月前升至近5.25%。

新西兰央行预估显示，消费者物价指数(CPI)年增长率将在2016年初升至2.1%。惠勒表示，央行将在必要时升息，使通胀保持在其目标中点2%附近。

惠勒数月以来一直暗示收紧政策，称升息是必要的。该国经济正快速增长，受助于大宗商品价格坚挺、基督城(Christchurch)地震灾区重建以及内需强劲。

在新西兰央行发布决议前，金融市场 已经充分消化了周四升息25个基点，以及未来12个月进一步升息100个基点的预期。

新西兰央行称，新西兰元汇率居高不下仍是经济的不利因素，长期而言难以持续，料将在未来几年逐步下滑。

“这个声明非常乐观，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示，“即便汇率高企和房地产市场放缓，他们仍确信经济其他领域正在增强动能。”(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 郑茵)