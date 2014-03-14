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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 08:23 BJT

日本央行：会议纪录显示委员会认为经济和物价情况符合预期

日本央行会议记录显示，许多委员认为刺激银行放贷的措施对摆脱通缩而言非常重要。

会议记录并显示，一名委员认为美国第二季经济将回升，有助于抵消日本消费税上调的影响。

日本央行在这次会议上维持货币政策不变，延长特别贷款计划以帮助刺激银行放款。在接下来的3月10-11日的会议上亦维持政策不变，但调降对出口的评估并调升对资本支出的看法。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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