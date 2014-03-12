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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 07:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元负面信号初显

2340 GMT

* 连续第二天开盘基本持平在1.6625左右

* 5、10和20日均线开始筑顶--波林格区间显示中性信号

* 若波林格区间开始扩大，为看空趋势初期

* 收盘应该守住波林格区间短期底部1.6594

* 伦敦时段1.6568/1.6636区间为首道支撑/阻力位

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/tev57v(完)

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